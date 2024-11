Immobilienpreise: Energetische Sanierung als Preisfaktor

Krise bei Neubauten treibt Immobilienpreise

Und das liegt auch daran, dass weniger gebaut wird. So wurden nach jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes im September 23 Prozent weniger Baugenehmigungen erteilt als vor einem Jahr - die Krise beim Wohnungsneubau hält also an. Der Bau-Stau verknappt das Angebot und treibt die Preise.

Energiestandard hat Einfluss auf Immobilienpreis

Klimawandel wirkt sich in Zukunft stärker aus

So geht auch das "Network for the Greening of the Financial System" davon aus, dass sich der Klimawandel in den kommenden Jahrzehnten stark auf die Immobilienpreise in vielen Ländern auswirken könnte.