Inflationsdebatte: Höheres Ziel als zwei Prozent sinnvoll?

Die EZB will am Zwei-Prozent-Ziel bei der Inflation festhalten.

Die Zielgröße stammt aus den 1970er-Jahren, erinnert sich der frühere Wirtschaftsweise und Ökonom Bert Rürup in einer Zeitungskolumne. "Zwei Prozent" war ein pragmatischer Wert aus einer Zeit, in der die Inflationsraten in Deutschland um die sechs bis sieben Prozent recht hoch waren. So galt der Zielwert als Signal der Bundesbank, dass die Geldpolitik auf eine deutlich niedrigere Inflation abzielte und daher strenger ausgerichtet wurde.