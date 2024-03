Notenbankchef zu Krisenlage: "Brauchen Europa mehr denn je"

Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, spätestens nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine , wie wichtig es ist, dass wir in Europa noch enger zusammenstehen. Dass wir Zukunftsaufgaben gemeinsam angehen. In der Geldpolitik haben wir gezeigt, dass es uns gelungen ist, Preisstabilität aller Voraussicht nach herzustellen, die Inflationsrate von zwei Prozent zu erreichen. Jetzt geht es um andere Themen, die in Europa angegangen werden müssen. Da bedarf es einer starken europäischen Antwort.