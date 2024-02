Rekordverlust der Bundesbank: Keine Überweisung an Berlin

Die schwächelnde deutsche Wirtschaft macht sich auch bei der Bundesbank bemerkbar. 23.02.2024 | 1:31 min

Bundesfinanzminister Christian Lindner kann bei seinen Haushaltsplanungen nicht auf Unterstützung der Bundesbank hoffen. Denn eine Überweisung aus Frankfurt nach Berlin bleibt auch in diesem Jahr aus - und in den kommenden Jahren wird sich die Lage kaum ändern.

Größter Verlust der Bundesbank-Geschichte

Denn die Bundesbank weist für das vergangene Jahr den größten Verlust ihrer Geschichte aus: 21,6 Milliarden Euro. Im Ergebnis steht unter der Bilanz der Behörde in Frankfurt dennoch eine rote Null.

Die konnten Bundesbankpräsident Joachim Nagel und seine Vorstandskollegin Sabine Mauderer am Freitag präsentieren, weil sie die Löcher in der Bilanz mit Hilfe der Risikovorsorge und Rückstellungen gerade noch so ausgleichen konnten.