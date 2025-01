Wärmeplanung in den Kommunen kommt voran

Fristen für Wärmeplanung bis Juni 2028

Ebenfalls wichtig ist die vorhandene Bausubstanz. Ein vielschichtiges Problem, bei dem es im Kern darum geht, welche Energieträger oder Technologien am Ende für die jeweilige Kommune und Gegend am besten geeignet sind.

Baden-Württemberg bei Wärmeplanung vorn

Was heißt kommunale Wärmeplanung konkret? Wir haben ein Beispiel aus Baden-Württemberg: So wird in Mannheim die größte Flusswärmepumpe Europas betrieben.

Wärmeplanung wirkt sich auf Wohneigentümer aus

Klingt nach viel Zeit: "Aber in vielen Häusern wird heute noch mit Gas oder Öl geheizt", sagt Malte Küper. "Gleichzeitig wird das Heizen mit fossilen Brennstoffen zunehmend teurer. In der kommunalen Wärmeplanung wird daher unter anderem geprüft, welche Häuser in Zukunft an ein Nah- oder Fernwärmenetz angeschlossen werden können." Besonders wichtig ist das für Hauseigentümer. Küper mahnt deshalb: