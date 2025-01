Gerichtsurteil erwartet: Neue Stromkabel weiter in der Erde?

Diese verliefen in der Vergangenheit in der Regel überirdisch durch Freileitungsmasten. Im Jahr 2015 dann jedoch die Kehrtwende unter der damaligen Großen Koalition - vor allem auf Drängen der bayrischen Landesregierung unter Horst Seehofer (CSU), der "Monstertrassen" in seinem Bundesland fürchtete: Die Weiterleitung soll, so der neue gesetzliche Standardfall für die großen "Stromautobahnen" , primär durch unterirdische Erdkabel erfolgen - auch wenn das im Vergleich zur Freileitung Mehrkosten in Milliardenhöhe verursacht.