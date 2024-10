Weniger Standorte: Ryanair kürzt sein Deutschland-Angebot

Am Flughafen in Dortmund wird ab nächsten Sommer keine Ryanair-Maschine mehr abheben.

Ryanair will im nächsten Sommer sein Angebot in Deutschland um zwölf Prozent im Vergleich zum diesjährigen Sommer reduzieren. 22 Strecken sollen wegfallen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Welche deutschen Städte sind vom Ryanair-Rückzug betroffen?

Dortmund, Dresden und Leipzig sollen ab Sommer 2025 nicht mehr angeflogen werden, hat Ryanair-Fluglinienchef Eddie Wilson verkündet. Zudem werde das Angebot in Hamburg um 60 Prozent reduziert. Bereits im August hat Ryanair bekanntgegeben, auch sein Angebot am Hauptstadtflughafen BER zu reduzieren. Berlin sollen 20 Prozent weniger Flüge erreichen.

Warum streicht Ryanair Flüge in Deutschland?

Wilson bezeichnete die Politik der Bundesregierung als "irrational". Die Regierung nehme an, der Markt für Luftverkehr in Deutschland könne wachsen, obwohl dieser immer weniger konkurrenzfähig sei.

Warum sind die Kosten an deutschen Flughäfen hoch?

Die Luftverkehrssteuer ist in Deutschland im Mai erhöht worden. Je nach Ziel der Reise liegt sie zwischen 15,53 und 70,83 Euro pro Ticket, was Anbieter in der Regel an die Passagiere weitergeben. Mit der Flugsicherungsgebühr wird unter anderem die Arbeit der Deutschen Flugsicherung bezahlt. Laut dem Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) aus Berlin gehört die Gebühr in Deutschland zu den höchsten in Europa.