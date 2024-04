Auswertung von Flightright : Lufthansa mit den meisten Flugausfällen in EU

17.04.2024 | 07:16 |

Eine Auswertung von Flugbewegungsdaten in Europa sieht Deutschland und vor allem die Lufthansa an trauriger EU-Spitze. Die Fluggesellschaft musste am meisten Flüge streichen.