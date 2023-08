Konkret: Subventionen für traditionelle Industrieproduktion sollten auf den Prüfstand, rät Malmendier. Die Politik müsse sich immer fragen: "Wäre das nicht besser in junge, innovative Unternehmen investiert? Wäre das nicht besser in den Ausbau der Energiekapazitäten investiert?" Mehr Geld sollte auch in die Anwerbung von Fachkräften gesteckt werden, "sowohl in den Behörden, als auch in den Unternehmen".