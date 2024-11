Bund und Länder nehmen im Oktober erneut mehr Steuern ein

Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im Oktober deutlich gestiegen und damit bereits den dritten Monat in Folge im Wachstum. Sie kletterten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,2 Prozent auf knapp 61 Milliarden Euro, wie aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht, der am Donnerstag veröffentlicht werden soll.

In den ersten zehn Monaten zusammen lag das Plus bei 3,3 Prozent und insgesamt fast 687 Milliarden Euro an Einnahmen. Experten rechnen für das Gesamtjahr 2024 mit einem Zuwachs von gut drei Prozent. Wegen der mauen Wirtschaftsentwicklung sind die Steuereinnahmen in diesem Jahr vergleichsweise schwankungsanfällig.