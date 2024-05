Apple zerquetscht Klavier in iPad-Werbung und erntet Kritik

In dieser großen Presse zerquetscht Apple in seiner Werbung jede Menge Einrichtung.

Warum Apples Umsätze immer weiter sinken und gleichzeitig der Kurs der Aktien steigt, erklärt Valerie Haller an der Börse.

iPad-Werbung: Viel Kritik im Internet

Viele Zuschauer empörten sich jedoch über die Zerstörung, auch wenn diese am Computer generiert wirkte. In Online-Netzwerken machte sich Kritik breit, dass in dem Video Werkzeuge der Kreativität zerquetscht würden. Schauspieler Hugh Grant beklagte auf der Online-Plattform X die "Zerstörung der menschlichen Erfahrung" durch das Silicon Valley.