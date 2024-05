Titan mit Kratzern: Wird Apple abgehängt?

Nach dem Ende der Corona-Pandemie und den Lockdowns in China im letzten Jahr, waren die aktuellen iPhone-Modelle wieder normal verfügbar. Die Verkäufe stiegen in Folge zwar, doch trotzdem sank der iPhone-Umsatz im Jahresvergleich in fast allen Ländern der Erde - insgesamt um mehr als zehn Prozent. Was steckt dahinter?