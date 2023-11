Apple: Sicherheitslücke der Premium-Klasse - Updates nötig

Update für Apple-Geräte

Offene Tür für Schadsoftware

Die erste der beiden festgestellten Schwachstellen hat ein Sicherheitsforscher in der Webkit-Software von Apple gefunden. Die Webkit-Software sorgt dafür, dass Inhalte von Webseiten im Browser dargestellt werden. Bei iPhones und iPads nutzen alle installierten Browser diese Webkit-Software. Ist auf einer Website Schadsoftware hinterlegt, so lässt die Sicherheitslücke in der Webkit-Software den Schadcode in das System.