Mangels Nachfrage: Astrazeneca nimmt Corona-Vakzin vom Markt

Bereits am Dienstag hatte die Europäische Arzneimittelagentur EMA mitgeteilt, dass die Marktzulassung für das Mittel auf Wunsch des Herstellers zurückgezogen wurde. Einen entsprechenden Antrag hatte Astrazeneca schon Anfang März gestellt, wie das Unternehmen erklärte. Vaxzevria werde in den Märkten vom Markt genommen, in denen keine Nachfrage mehr zu erwarten sei. In Europa, im Nahen Osten und im arabischen Raum habe man damit bereits begonnen.