DIHK-Umfrage: Azubi-Mangel war laut Betrieben nie größer

In Deutschland gibt es viele freie Ausbildungsplätze. Dennoch bleiben viele Jugendliche außen vor. Gewerkschaften sagen, die Ausbildung müsse attraktiver gemacht werden. 23.08.2023 | 1:36 min

Fast die Hälfte der Ausbildungsbetriebe der Industrie- und Handelskammern in Deutschland hat einer Umfrage zufolge im vergangenen Jahr nicht alle Ausbildungsplätze besetzen können - so viele wie nie zuvor. 47 Prozent der befragten Unternehmen in diesem Bereich meldeten 2022 offene Ausbildungsplätze.