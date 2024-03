"Effenberg-Bank" in Finanznot erhält Hilfe von der Bafin

Zweifelhafte Geschäfte, Immobilien-Deals auf Bordellmeile. Eine südthüringer Volks- und Raiffeisenbank in der Krise. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin soll sie da wieder rausholen.

"Effenberg-Bank" will Finanzhilfe von Bafin

Raiffeisenbank in Geldnot

Seit Monaten steht die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden unter der Kontrolle der Bankenaufsicht BaFin. Nun muss die Solidargemeinschaft der Volksbanken der sogenannten „Effenberg-Bank“ aus ihrer finanziellen Notlage helfen. 27.03.2024 | 2:05 min

Bad Salzungen ist eine kleine Kurstadt im südthüringer Wartburgkreis. Rund 23.000 Menschen leben hier. Es gibt eine historische Altstadt, ein Gradierwerk - manche sagen, es sei gar das Schönste Deutschlands. Und es gibt eine Volksbank Raiffeisenbank, die überregional Schlagzeilen macht.

Aus für Fußballgeschäft der VR-Bank und für den Chef

Begonnen hat das bereits im Jahr 2018. Die Genossenschaftsbank unter der Leitung von Stefan Siebert wollte am ganz großen Rad drehen und ins Profi-Fußballgeschäft einsteigen.

Dafür heuerte sie sogar Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg an, der bei der Vergabe von Krediten an Profivereine beratend tätig sein sollte. So wurde aus der bis dahin eher unbekannten "VR Bank Bad Salzungen Schmalkalden" die bundesweit bekannte "Effenberg-Bank".

Sechs Jahre später sitzt die Bankenaufsicht des Bundes, Bafin, mit im Chefsessel der VR Bank in Bad Salzungen, führt mittels zweier Sonderbeauftragter die Geschäfte. Dem ehemaligen Aushängeschild Effenberg wurde gekündigt, das Fußballgeschäft soll beendet werden und auch Ex-Chef Siebert musste gehen. Gegen ihn wird ermittelt.

Schieflage der Bank durch zweifelhafte Immobiliengeschäfte

Die Bank ist in Schieflage geraten, auch wegen zweifelhafter Geschäfte. Unter anderem hat sie viel in Immobilien investiert, zum Beispiel auf der Oberhäuser Bordellmeile. Doch viele der Immobilien sind wohl deutlich überbewertet.

Die fehlende Bilanz von 2022 sei einer der Hauptgründe, wieso er nach Bad Salzungen geschickt wurde, sagt Christian Gervais, einer der beiden Sonderbeauftragten zu ZDFheute.

Es gibt viele Geschäfte in dieser Bank, die sehr groß und sehr risikoreich sind. Christian Gervais, Sonderbeauftragter der Bafin

Außerdem seien in der Vergangenheit Schwächen im Risikomanagement gesehen worden; deswegen sei die Bank schon seit Längerem unter Beobachtung der Bafin.

Kritik an Bafin wegen fehlendem Aufsichtsrat

Doch nicht alle Genossenschaftler trauen der Bankenaufsicht und kritisieren die Sanierungspläne. Einige fühlen sich übermäßig kontrolliert. Auch, weil über Monate ein eigener Aufsichtsrat fehlte. Die letzten Mitglieder des alten waren alle im Dezember zurückgetreten. Deshalb fordert Gerald Ullrich, Bundestagsmitglied für die FDP

Ein Aufsichtsrat sollte von der Bank bestimmt werden und nicht von der Bafin. Gerald Ullrich, Abgeordneter Bundestag (FDP)

Dies sei schließlich laut Genossenschaftsrecht das Recht der Eigentümer - in diesem Fall die Genossenschaftler. Laut Gervais sei die Bafin per Kreditwesengesetz allerdings befähigt, in Notmaßnahmen auch einen Aufsichtsrat zu bestellen.

Finanzloch von 280 Millionen Euro - Rettung durch Branchenverband

Auf einer außerplanmäßigen Generalversammlung am Dienstagabend wurden die Genossenschaftsmitglieder informiert, wie es um ihr angeschlagenes Geldinstitut steht und wie es weitergehen soll. Rund 1.300 von ihnen kamen, einige von ihnen mit Sorge um ihre Einlagen.

Laut Gervais habe sich bei der VR Bank Bad Salzungen Schmalkalden in den letzten zwei Jahren ein Finanzloch von rund 280 Millionen Euro aufgetan. Vorläufig ist die Bank aber gerettet. Denn sie bekommt Hilfe von der Sicherheitseinrichtung des genossenschaftlichen Branchenverbands BVR. Die springt ein, wenn eine der Banken in finanzieller Not ist.

Bafin: Mit Immobilienverkäufen Risiken der Bank abbauen

Die VR Bank Bad Salzungen Schmalkalden hat dazu einen Sanierungsvertrag unterschrieben. Die Arbeit der Bafin geht weiter. Sie wollten nun versuchen, die Risiken der Bank möglichst gut abzubauen, so Christian Gervais. Nicht benötigte Immobilien sollten "bestmöglich" verkauft werden. Die Bank außerdem "von innen heraus" neu aufgebaut werden.

Durch die Sicherungseinrichtung sei das Risiko für alle in der Bank erstmal weg. Angst um ihre Einlagen müssen sich die Genossenschaftler also zunächst nicht machen.