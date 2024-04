So ist Galeria Karstadt Kaufhof in die Krise gerutscht

Viele Pleiten und Strategiewechsel begleiteten Galeria Karstadt Kaufhof in den vergangenen Jahren.

Middelhoff kauft und verkauft Karstadt wieder

2005 - Thomas Middelhoff übernimmt das Ruder bei der kriselnden Kette Karstadt, die 1881 von Rudolph Karstadt in Wismar gegründet worden war. Der ehemalige Bertelsmann-Chef sagt, Karstadt sei in einer Notlage - und er werde nun die Umsätze in die Höhe schrauben. Aus seinen Plänen die Kette auf ganz Europa auszudehnen wird nichts.