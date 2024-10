Insolvenzen: So viele Pleiten wie nach der Finanzkrise

Die Zahl der Firmenpleiten ist im dritten Quartal dieses Jahres erneut deutlich angestiegen - und lag damit so hoch wie seit der Finanzkrise 2010 nicht mehr. Das geht aus dem neuen Insolvenztrend des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hervor, der ZDFheute exklusiv vorliegt.

Höchste Zahl an Insolvenzen seit 14 Jahren

Die jüngste größere Firmenpleite wurde erst am Dienstag bekannt, als die Textilfirma Soex aus Bitterfeld-Wolfen Insolvenz anmeldete - 400 Mitarbeiter sind betroffen. Der Fall passt in die Entwicklung der vergangenen Monate.

Im dritten Quartal 2024 verzeichneten die IWH-Forscher insgesamt 3.991 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften. Das ist dem Institut zufolge die höchste Zahl von Insolvenzen, die es in den letzten 14 Jahren in einem Quartal gab. Zuletzt waren es im zweiten Quartal 2010 mit 4.071 Insolvenzen nur wenig mehr - damals wirkte noch die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008/09 nach.

Die Immobilienbranche leidet besonders

"Der hohe Anstieg ist nicht überraschend", sagt IWF-Insolvenzforscher Steffen Müller ZDFheute. Denn erstens befinde sich die deutsche Wirtschaft in einer Krise - und zweitens sehe man Nachholeffekte aus der Pandemie

Während der Corona-Pandemie wurde die Zahl der Insolvenzen durch staatliche Stützungsprogramme künstlich niedriggehalten - viele der damals gestützten Unternehmen geraten aber nun in Schwierigkeiten.

03.10.2024