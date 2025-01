Lufthansa vor Einstieg bei Airline Ita: Darum geht es

Es wird der größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte: Die Lufthansa will in dieser Woche bei der italienischen Fluggesellschaft "ITA Airways" einsteigen. Für zunächst 41 Prozent der Anteile zahlt die größte deutsche Airline 325 Millionen Euro. Die Lufthansa-Group wächst damit um eine weitere Airline - mit etwa hundert zusätzlichen Flugzeugen.

Warum steigt Lufthansa bei Ita ein?

Die Lufthansa will in der hart umkämpften Luftfahrt weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Gemessen am Umsatz ist sie in Europa die Nummer eins, weltweit an vierter Stelle. Mit dem Einstieg soll der Gewinn in den nächsten Jahren um einen dreistelligen Millionenbetrag wachsen.