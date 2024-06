Lufthansa will von Militärboom profitieren

Warten und reparieren könnte die Lufthansa künftig auch 60 Transporthubschrauber vom Typ Boeing Chinook, auch dafür hat LHT den Hut in den Ring geworfen. Mittlerweile im Gespräch sind auch mögliche Arbeiten die über die reine Wartung und Reparatur hinausgehen. So will die Nato alte Boeing-Flugzeuge mit Radartechnik gegen neuere ersetzen. "Die Modifikation der zivilen Boeing 737 zu E-7-Flugzeugen der Nato könnten wir in enger Abstimmung mit Boeing auch in Hamburg leisten", stellte Stark in Aussicht.