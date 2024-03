Dienstag und Mittwoch: Flugbegleiter der Lufthansa streiken

Aufgerufen zu dem Streik hat die Gewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation). Quelle: dpa

Bei der Lufthansa und ihrer Regionalflugtochter Cityline streiken am Dienstag und Mittwoch die Flugbegleiter. Heute bestreiken sie alle Abflüge der Airline von Frankfurt am Main, am Mittwoch alle Abflüge von München. Der Ausstand ist an beiden Tagen von 4 Uhr bis 23 Uhr geplant.

Die Gewerkschaft Ufo hat das Kabinenpersonal am Dienstag und Mittwoch zum Streik aufgerufen. 10.03.2024 | 0:22 min

Die Forderungen

Aufgerufen zu dem Streik hat die Gewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation). Sie fordert unter Verweis auf den Rekordgewinn der Lufthansa von knapp 1,7 Milliarden Euro:

15 Prozent mehr Lohn bei 18 Monaten Laufzeit

3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie und höhere Zulagen

Zudem will die Gewerkschaft erreichen, dass eine zweite, niedrige Vergütungstabelle bei Lufthansa Cityline "rückabgewickelt" wird.

Die Lufthansa Airline verzeichnete zuletzt Milliardengewinne, die Mitarbeiter spüren davon allerdings bislang wenig und reagieren mit einem Streik. Stephanie Barrett ordnet ein. 07.03.2024 | 1:16 min

Zahlreiche Fluggäste betroffen

Die Fluggesellschaft ging am Montag davon aus, dass in Frankfurt und München an den beiden Tagen insgesamt 1.000 Flüge ausfallen werden: 600 in Frankfurt und 400 in München. Betroffen sein werden nach Angaben eines Lufthansa-Sprechers zusammen etwa 120.000 Fluggäste.

Erst in der vergangenen Woche hatte das von Verdi organisierte Bodenpersonal mit seiner mittlerweile fünften Warnstreikwelle den Passagierverkehr der Lufthansa in weiten Teilen lahmgelegt. Mit Verdi soll am Mittwoch wieder verhandelt werden.

Der Streik vom Dienstag in Frankfurt am Main fällt zusammen mit einem neuen Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn. Dieser Ausstand begann in der Nacht auf Dienstag um 2.00 Uhr und soll 24 Stunden dauern.

Der von Verdi angekündigte Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals führte vor allem in Frankfurt und München zu erheblichen Einschränkungen im Luftverkehr. 07.03.2024 | 1:41 min