Elektromobilität bei Mercedes: Gilt "Electric Only" noch?

Am Montag wurde in Stuttgart-Untertürkheim das neue Kompetenzzentrum zur Forschung und Entwicklung von zukünftigen Batterien und Batteriezellen eröffnet: der sogenannte Mercedes Benz eCampus. Das Automobilunternehmen sieht darin einen Meilenstein der Transformation - hin zur Elektromobilität . Eine Transformation, die ins Stocken geraten ist.

Nachfrage bei Elektromobilität nicht groß genug

Von rund zwei Millionen ausgelieferten Pkw waren bei Mercedes Benz nur 12 Prozent elektrisch, geplant hatte das Unternehmen mit 20 Prozent. Dann der Wegfall des "Umweltbonus" Ende 2023 - ein zusätzlicher Dämpfer für die Nachfrage nach E-Autos. So ist "Electric Only" bei Mercedes Benz wohl erstmal verschoben, bis die Marktbedingungen und Wünsche der Kunden hinterherkommen.

Mercedes will mit dem E-Actros 600 eine klimafreundliche Alternative zum Diesel-LKW an den Start bringen.

"Null Emissionen" weiterhin großes Ziel

"Auch wenn vielleicht der Kunde noch zögert, bis in die 30er-Jahre hinein", so Källenius weiter. Elektro und Verbrenner lautet also die Übergangsstrategie. Trotzdem sei das Ziel klar: "Null Emissionen".

E-Mobilität: Große Konkurrenz aus China

Doch welche Bedeutung hat der eCampus für die Automobilindustrie in Deutschland? Nachfrage bei Professor Achim Kampker von der RWTK Aachen. "Das hat eine große Bedeutung für den Standort rund um Stuttgart, aber natürlich auch für ganz Deutschland", sagt der Gründer des Lehrstuhls für Production Engineering of E-Mobility Components. "Weil es essenziell ist, dass genau solche Themen - Forschung, Grundlagen - in so einem Gesamtkonzept in Deutschland nach vorne gebracht werden."