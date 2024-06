VW will mit Milliarden bei US-Rivale Rivian einsteigen

Rivian-Technologie soll Fahrzeug-Software voranbringen

Volkswagen hat seine Software-Entwicklung in der Tochter Cariad gebündelt, die aber immer wieder mit Problemen zu kämpfen hat. "Durch unsere Zusammenarbeit werden wir die besten Lösungen schneller und zu geringeren Kosten in unsere Fahrzeuge bringen", sagte Volkswagen-Chef Oliver Blume.

VW und Rivian: Joint Venture für Ende 2024 geplant

Der Wolfsburger Autokonzern investiert dabei bis zu drei Milliarden Euro in Rivian. Das Unternehmen ist an der Nasdaq rund elf Milliarden Dollar wert, schreibt aber mit seinen Elektro-Pickups und Geländewagen Milliardenverluste. Die Rivian-Aktie schoss nachbörslich um fast ein Drittel nach oben.

In einem ersten Schritt zeichnet VW eine Wandelanleihe über eine Milliarde Dollar, die frühestens im Dezember in Rivian-Aktien umgetauscht werden soll. 2025 und 2026 will Volkswagen je eine weitere Milliarde Dollar in Rivian-Aktien stecken.