Netflix-Abo-Modell mit Werbung erfolgreich

Das neue, günstigere Abo-Modell mit Werbung wird für Netflix scheinbar zu einem verlässlichen Wachstumsmotor. In den Ländern, in denen es verfügbar ist, machte das Anzeigen-Angebot im vergangenen Quartal mehr als die Hälfte der Neuzugänge aus. Die Zahl der Nutzer mit solchen Abonnements stieg binnen drei Monaten um 35 Prozent.

Der Videostreaming-Marktführer will den Schwung nutzen, um für Anzeigenkunden attraktiver zu werden. Das könnte dafür sorgen, dass mehr Werbeausgaben aus dem klassischen TV zu dem Internet-Dienst umgeleitet werden.

Serienexperte Patrick Lipke stellt die Streaming-Highlights im Oktober vor. Mit dabei: Vampir-Serie "Love sucks", die Doku-Reihe "Fremdenlegion" und die Comedy-Serien "Where's Wanda?" und "We're on it, Comrades!".

04.10.2024 | 10:33 min