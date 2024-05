OpenAI: Haben Scarlett Johanssons Stimme nicht kopiert

Letzten September erhielt ich ein Angebot von Sam Altman, der mich engagieren wollte, um das aktuelle ChatGPT 4.0 System zu vertonen. Er sagte mir, er glaube, dass meine Stimme helfen könnte, die Kluft zwischen Technologieunternehmen und Kreativen zu überbrücken und den Verbrauchern ein Gefühl des Wohlbefindens angesichts des tiefgreifenden Wandels im Verhältnis zwischen Menschen und Künstlicher Intelligenz zu vermitteln. Er meinte, meine Stimme würde den Menschen Trost spenden. Nach reiflicher Überlegung und aus persönlichen Gründen lehnte ich das Angebot ab. Neun Monate später bemerkten meine Freunde, Familie und die breite Öffentlichkeit, wie sehr das neueste System namens "Sky" wie ich klang.



Als ich die veröffentlichte Demo hörte, war ich schockiert, wütend und ungläubig, dass Mr. Altman eine Stimme verfolgen würde, die meiner so unheimlich ähnlich klang, dass meine engsten Freunde und Nachrichtenagenturen den Unterschied nicht erkennen konnten. Mr. Altman deutete sogar an, dass die Ähnlichkeit beabsichtigt war, indem er ein einziges Wort twitterte: 'her' – eine Anspielung auf den Film, in dem ich ein Chat-System namens Samantha sprach, das eine intime Beziehung zu einem Menschen eingeht.



Zwei Tage bevor die ChatGPT 4.0 Demo veröffentlicht wurde, kontaktierte Mr. Altman meinen Agenten und bat mich, meine Entscheidung zu überdenken. Bevor wir uns jedoch verbinden konnten, war das System bereits draußen. Infolge ihrer Handlungen war ich gezwungen, rechtlichen Beistand zu engagieren, der zwei Briefe an Mr. Altman und OpenAI schrieb, in denen dargelegt wurde, was sie getan hatten und sie aufforderte, den genauen Prozess zu erläutern, wie sie die "Sky"-Stimme erstellt hatten. Folglich stimmte OpenAI widerwillig zu, die "Sky"-Stimme zu entfernen.



In einer Zeit, in der wir alle mit Deepfakes und dem Schutz unseres eigenen Erscheinungsbildes, unserer eigenen Arbeit, unserer eigenen Identität zu kämpfen haben, glaube ich, dass dies Fragen sind, die absolute Klarheit verdienen. Ich freue mich auf eine Lösung in Form von Transparenz und der Verabschiedung geeigneter Gesetze, um sicherzustellen, dass die Rechte des Einzelnen geschützt werden.



Quelle: Scarlett Johanson, übersetzt mit der KI-Anwendung ChatGPT