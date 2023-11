Streaminganbieter: höhere Preise für Serienjunkies

Die Preise steigen - auch bei Streaming-Diensten. Besonders Aufsehen erregte vor einigen Tagen Amazon, das die Gebühren für sein Prime-Angebot erhöhte, in dem auch der Streaming-Dienst enthalten ist. Im Jahr werden nun statt 69 Euro 89,90 Euro fällig, monatlich 8,99 Euro statt 7,99 Euro. Als Grund dafür hatte Amazon auch die Inflation genannt. Der Konkurrent Netflix hat in den vergangenen Jahren regelmäßig die Preise erhöht.

Netflix: von Corona profitiert, nun Abwärtstrend

Wetter, Konkurrenz und wirtschaftliche Situation sorgen für Kundenschwund

Das schöne Wetter in den letzten Monaten habe diese Entscheidung wohl noch erleichtert, nachdem viele in der Pandemie kaum das Haus verlassen hätten.

Außerdem wächst die Konkurrenz wie Disney Plus, Amazon Prime oder Warner Bros. Discovery, das erst kürzlich aus HBO Max und Discovery Plus fusionierte. Hinzu kommt, dass die Medienunternehmen erkannt haben, dass sie ohne einen Streamingdienst nicht zukunftsfähig aufgestellt sind.

Inhalte immer wichtiger: Amazon mit eigener "Herr-der-Ringe"-Serie

Mit der wachsenden Konkurrenz werde auch der "Content", also die Inhalte immer wichtiger für den Erfolg eines Streaming-Anbieters: "Da hat Amazon Prime für die Serie "Herr der Ringe" richtig viel Geld in die Hand genommen", meint Halbig. Satte 465 Millionen US-Dollar soll allein die erste Staffel mit acht Episoden à 50 Minuten gekostet haben.

Um zu sparen - Kunden dürften noch genauer vergleichen

Vergleicht man die verschiedenen Dienste, was immer mehr Kunden aus Sparsamkeitsgründen tun dürften, dann sei Disney Plus eher ein Streaming-Angebot für die ganze Familie, meint etwa Arne Düsterhoft, Telekommunikationsexperte beim Verbraucherportal Finanztip. Ein Image, das Disney jedoch abzulegen versucht.

Neben Disney Plus ist Wow, ehemals Sky Ticket, ein weiterer wichtiger Konkurrent. Klein, aber fein - so versucht sich Apple TV Plus darzustellen. Es biete nur eine geringe Auswahl an Filmen, diese aber seien hochwertig, sagt Düsterhoft. Ein Zeichen: Als erster Streaminganbieter gewann Apple für "Coda" in diesem Jahr den Oscar für den besten Film.