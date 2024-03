Streik am Donnerstag: Keine Abflüge von Frankfurt und Hamburg

Am Donnerstag werden in Frankfurt und Hamburg keine Starts stattfinden. (Archivfoto)

Wegen des angekündigten Streiks des Sicherheitspersonals ist am Donnerstag am Frankfurter Flughafen nach Angaben des Betreibers Fraport kein Zustieg zu Flügen möglich. Es werde "ganztägig zu erheblichen Beeinträchtigungen und Flugausfällen" kommen, teilte Fraport mit.

Zustieg an Flughäfen Frankfurt und Hamburg nicht möglich

Fraport bitte "alle Passagiere, die ihre Reise in Frankfurt beginnen, am 7. März nicht an den Flughafen zu kommen", teilte der Flughafenbetreiber weiter mit. Reisende sollten Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft aufnehmen. Auch am Flughafen Hamburg sind am Donnerstag wegen eines Streiks des Sicherheitspersonals keine Abflüge möglich.