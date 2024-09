Hausbesuch bei Krankmeldung - Tesla verteidigt Praktik

Der Leiter des Tesla-Werks in Grünheide bei Berlin hat Hausbesuche bei Mitarbeitern wegen häufiger Krankschreibungen verteidigt. Manager André Thierig schließt auch künftig ein solches Vorgehen nicht aus.

Wir wollten an die Arbeitsmoral der Belegschaft appellieren.

Die IG Metall kritisiert dagegen eine sehr hohe Arbeitsbelastung in der Autofabrik und nannte die Hausbesuche eine "abwegige Aktion".

In Grünheide ist die Stimmung aufgeheizt. Die Mehrheit der Bürger hat gegen eine Erweiterung des Tesla-Werks gestimmt. Doch der Gemeinderat entschied: Tesla darf bauen.

Tesla-Leitung: Krankenstand von 15 Prozent oder mehr

Auslöser für die unangekündigten Hausbesuche ist laut Tesla ein überdurchschnittlich hoher Krankenstand in den Sommermonaten gewesen. "Phasenweise hat er 15 Prozent oder mehr erreicht", sagte Thierig.

Zuvor berichtete das "Handelsblatt" über die Hausbesuche bei krankgeschriebenen Mitarbeitern. Die Zeitung bezog sich auf eine ihr vorliegende Tonbandaufnahme von einer Betriebsversammlung in der vergangenen Woche.

In Brandenburg gab es Proteste gegen die geplante Werkserweiterung von Tesla. Blockaden, Störaktionen und Demonstrationen fanden statt.

Manager: Teils aggressives Verhalten bei Hausbesuch

"Wir haben gut 200 Mitarbeiter festgestellt, die sich in der Lohnfortzahlung befinden, aber die in diesem Jahr noch gar nicht arbeiten waren", sagte Thierig.

Tesla-Chef Elon Musk hatte im April angekündigt, weltweit zehn Prozent der Stellen einzusparen - auch in Brandenburg.

Thierig: Arbeitsbedingungen nicht der Grund

Aus Sicht des Tesla-Managers liegt der Grund für den Krankenstand nicht bei den Arbeitsbedingungen. "In unseren Analysen zur Anwesenheit sind Phänomene offensichtlich geworden: freitags und in Spätschichten sind circa 5 Prozent mehr Mitarbeiter krankgemeldet als an anderen Wochentagen", sagte Thierig.