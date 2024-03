Verkauf per Gesetz? Druck auf Tiktok in USA

In den USA gibt es Pläne, Bytedance per Gesetz zum Verkauf seiner App Tiktok zu zwingen. Der Erfolg ist ungewiss.

In den USA startet ein neuer Anlauf, einen Eigentümerwechsel bei Tiktok zu erzwingen. Das Abgeordnetenhaus in Washington könnte über ein Gesetz abstimmen, das es chinesischen Teilhabern verbietet, 20 Prozent und mehr an großen Social-Media-Plattformen in den USA zu halten.