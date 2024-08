Varta: Porsche steigt bei angeschlagenem Batteriekonzern ein

Der österreichische Investor Tojner hält bisher gut 50 Prozent an Varta.

Schuldenschnitt geplant

Porsche investiert 30 Millionen Euro

Zuvor hatte Porsche bereits mitgeteilt, Vartas Autobatterie-Tochtergesellschaft V4Drive Battery mehrheitlich übernehmen zu wollen. Porsche zeigte sich zugleich bereit, sich "mit weiteren Partnern" an der finanziellen Neuaufstellung der Varta AG zu beteiligen, wie es hieß. Dabei würde sich Porsches Investition auf 30 Millionen Euro belaufen.

In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, dass Porsche über eine Kapitalerhöhung - größtenteils gegen Sacheinlage - eine Mehrheitsbeteiligung an der V4Drive Battery GmbH eingehen wird.

In dieser Gesellschaft bündele Varta das Geschäft für großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen, die im Hybrid-Antrieb des Porsche 911 Carrera GTS eingesetzt würden.

Moderater Stellenabbau angekündigt

Varta werde an allen Standorten in Deutschland festhalten. Nur in der Verwaltung müsse es einen "moderaten" Stellenabbau geben. "Wir werden Varta wieder auf einen profitablen Wachstumskurs bringen."