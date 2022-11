Thorsten Gröger, IG Metall-Verhandlungsführer, berichtet nach den nächtlichen Verhandlungen, VW habe kurz vor Ende der Friedenspflicht noch mal die Kurve bekommen. "Ich will keinen Hehl daraus machen, dass die die Auseinandersetzung nicht einfach war - das zeigt alleine die enorm lange Verhandlungsdauer in der Nacht", so Gröger. In der dritten Verhandlungsrunde habe Volkswagen "endlich eingelenkt" und ein Angebot präsentiert, "über das sich verhandeln ließ", so Gröger.