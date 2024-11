Etwa jeder Zweite bekommt Weihnachtsgeld

In Ostdeutschland erhalten weniger Beschäftigte Weihnachtsgeld.

Etwas mehr als die Hälfte aller Angestellten (52 Prozent) in Deutschland bekommen Weihnachtsgeld. Von den Beschäftigten mit Tarif erhalten 77 Prozent die Sonderzahlung zu Weihnachten , Mitarbeitende von Betrieben ohne Tarifvertrag profitieren nur zu 41 Prozent davon, fand das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung auf Grundlage einer Online-Befragung heraus.

Im Ost-West-Vergleich erhalten 53 Prozent der im Westen angestellten Beschäftigten Weihnachtsgeld, in Ostdeutschland nur 41 Prozent. Das sei auf die geringere Tarifbindung von ostdeutschen Betrieben zurückzuführen, hieß es bei der Vorstellung der Statistik in Berlin.

