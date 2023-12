Fakten für die Feiertage: So glänzen Sie beim Fest

Im Lukas-Evangelium der Bibel wird die Weihnachtsgeschichte so überliefert - und so auch in traditionellen Krippenspielen nacherzählt: Wegen einer Volkszählung unter dem römischen Kaiser Augustus gehen Josef und seine schwangere Frau Maria nach Bethlehem, dem Geburtsort von Josef . Doch sie finden dort keinen Schlafplatz in Herbergen, deswegen bringt Maria ihren Sohn Jesus in einem Stall zur Welt.