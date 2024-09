Wachstumsprognose: Katzenjammer in der Wirtschaft

Der kranke Patient deutsche Wirtschaft will nicht genesen. Timo Wollmershäuser von ifo-Institut erklärt:

Die deutsche Wirtschaft steckt fest, und sie dümpelt in einer Flaute, während andere Länder den Aufwind spüren.

Wirtschaft: Gründe fürs stockende Wachstum

Warum stagniert die Wirtschaft trotzdem? Für Wirtschaftswissenschaftler Lars Feld, der unter anderem auch Finanzminister Christian Lindner berät, steht fest: "Wir haben in Deutschland eine Überlagerung der Konjunktur durch strukturelle Probleme. Wir haben hohe Arbeitskosten, Energiekosten, Regulierungskosten und hohe Steuern", sagt er im Gespräch mit ZDFheute.

Deshalb investieren viele nicht mehr in Deutschland. Die Regeln sind zu kompliziert.

Wirtschaftsinstitute sehen BIP-Stagnation

Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands dürfte dieses Jahr auf dem Niveau von 2023 verharren . So sieht es das Münchner Ifo-Institut. Im Juni war es noch von einem Wachstum von 0,4 Prozent ausgegangen.

Auch das IWH in Halle rechnet nur noch mit Stagnation , während das Essener RWI zumindest ein Mini-Plus von 0,1 Prozent erwartet. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hatte schon gestern seine Vorhersage gekappt und geht sogar davon aus, dass das BIP um 0,1 Prozent schrumpfen wird.

Die Hoffnungen auf einen Aufschwung bleiben zwar erhalten, verschieben sich aber immer mehr in Richtung des kommendes Jahres. Hoffnungsträger sind vor allem die weiter steigenden Einkommen der Verbraucher in den kommenden Monaten.

Ein Grund für die maue Prognose sind die oft beklagten Investitionsbedingungen. Der Wille ist bei vielen da, an der Umsetzung der Innovation hapert es dann meistens. Für das ifo-Institut steht fest:

Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, Corona-Pandemie, Energiepreisschock und eine veränderte Rolle Chinas in der Weltwirtschaft setzen etablierte Geschäftsmodelle unter Druck und zwingen Unternehmen, ihre Produktionsstrukturen anzupassen.

Die Dauerflaute der deutschen Wirtschaft stellt viele Firmen vor existenzbedrohende Herausforderungen. Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist deutlich gestiegen.

Lichtblick: Großaufträge für Industrie

Einen Lichtblick gibt es aber auch: Die deutsche Industrie hat dank Großaufträgen einen überraschenden Start in die zweite Jahreshälfte hingelegt. Die Bestellungen wuchsen im Juli um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat und damit bereits das zweite Mal in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.