Was kann das Wachstumschancengesetz wirklich?

Rezession: Gesetz soll Unternehmen entlasten

Ursprünglich sollte das Gesetz ein Rundumschlag für alle Branchen sein, um Firmen in der Konjunkturflaute zu entlasten und Klimaschutz anzuregen. 50 steuerpolitische Maßnahmen hatte Finanzminister Christian Lindner FDP ) vorgeschlagen. Darunter: eine Prämie für Klimaschutz-Investitionen, steuerliche Forschungsförderung, eine bessere Anrechenbarkeit von Verlusten bei der Steuererklärung und der Abbau bürokratischer Hürden.

"Das hat außen- wie innenpolitische Gründe", so Wirtschaftsminister Habeck. Es nütze nicht über das 0,2 %- Wachstum hinweg zu reden. Das Problem werde man "verdammt nochmal lösen".

Deka-Chefvolkswirt: Gesetz springt zu kurz

Eher ernüchtert sieht es Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka-Bank: "Das Wachstumschancengesetz geht sicherlich in die richtige Richtung, springt dabei allerdings zu kurz. Vom Volumen her ist es sehr gering und auch die strukturellen Maßnahmen bewegen sich im Kleinklein und lösen die Probleme der deutschen Wirtschaft nicht." Insofern zeige es, "wie die Standortprobleme der Wirtschaft in Deutschland von der Politik zurzeit behandelt werden, nämlich eher symbolisch".