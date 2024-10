Biodiversität ist mehr als Artenvielfalt

Bei Wildtieren und -pflanzen ist die genetische Vielfalt sehr wichtig, weil sie sich so über mehrere Generationen hinweg an geänderte Umweltbedingungen anpassen - etwa auch an zunehmende Hitze oder Trockenheit. Je höher ihre genetische Vielfalt, desto höher ist die Chance einer Art, unter veränderten Bedingungen zu überleben.