Wetter: EU-Klimadienst misst heißesten Sommer aller Zeiten

Heiß, heißer - am heißesten: Die Sommermonate Juni, Juli und August waren laut EU-Klimadienst im globalen Durchschnitt so warm wie nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung.

Marke von 1,5 Grad in 12 von 13 Monaten überschritten

Laufendes Jahr wieder auf Kurs zu Hitze-Rekord

Regionale Unterschiede in Europa

Lagen die Temperaturen in Süd- und Osteuropa über dem Durchschnitt, bewegten sie sich in den nordwestlichen Teilen Irlands und des Vereinigten Königreichs, in Island, an der Westküste Portugals und im Süden Norwegens darunter.