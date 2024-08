Wetter-Experten zum Sommer 2024: Kein Rekord - aber zu warm

Es sei wohl "der 28. warme Sommer in Folge", erklärte der DWD. Die Sommermonate waren zugleich von starken Wechseln geprägt: Anfangs war es ungewöhnlich kühl, erst am Ende wurde es heiß.

Deutlicher Temperaturanstieg in den vergangenen Jahrzehnten

Für viele Menschen dürfte sich der Sommer aber gar nicht so warm angefühlt haben. Der DWD-Meteorologe Marcus Beyer erklärt dies so:

"Schafskälte" im Juni und Hitze im August

Zu Beginn des Sommers schlug die "Schafskälte" zu. Am kältesten war es am 12. Juni in Meßstetten auf der Schwäbischen Alb: frostige 1,4 Grad. Am 13. August wurde die bundesweit höchste Sommertemperatur dieses Jahres gemessen: in Bad Neuahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz hatte es 36,5 Grad.