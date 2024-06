Unwetter-Karten: Hier wird vor Gewitter und Regen gewarnt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von einer "brisanten Unwetterlage": Vor allem im Westen, in der Mitte und im Osten Deutschlands warnen die Meteorologen am Dienstag vor schweren Gewittern und kräftigem, schauerartigen Regen

Stellenweise können sich sogenannte "Superzellen" bilden - "langlebige, gut organisierte Gewitter, die häufig ein hohes Gefahrenpotential aufweisen", so der DWD am Montag. Schwere Sturm- und Orkanböen, Hagel und Starkregen sind möglich. Sogar einzelne Tornados seien nicht ausgeschlossen.

Karte: Hier warnt der DWD vor Gewittern

Mithilfe unserer Karte können Sie sehen, ob auch Ihre Region betroffen ist. Es wird jeweils die höchste geltende Warnstufe gezeigt. Mithilfe der Buttons unten rechts oder einem doppelten Tippen können Sie in Ihre Region zoomen.

Die Häufung von Wetterextremereignissen sei mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen, sagt ZDF-Meteorologin Katja Horneffer.

Wo warnt der DWD vor Starkregen?

Die in der Karte gezeigten Warnungen können sowohl für Stark- als auch Dauerregen stehen. Dabei gibt es eine Warnstufe weniger als bei Gewittern:

Wie wird das Wetter am Mittwoch und Donnerstag?

Auch am Mittwoch kann es laut Deutschem Wetterdienst vom Südwesten bis in den Osten kräftige Gewitter geben. Erst am Nachmittag könnte die Gewittergefahr abklingen.