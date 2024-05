Aktuelle Hochwasser in Deutschland: Was dahintersteckt

Hochwasser in Zeiten der globalen Erhitzung

Extremwetter in Deutschland

Fast im kompletten Saarland kämpfen die Menschen gegen Erdrutsche und Überschwemmungen. 18.05.2024 | 1:21 min

Mehr als 100 Liter Regen in 24 Stunden: Das sind Regenmengen, die sonst eher in einem Monat zu erwarten sind - und in Teilen des Saarlands nun für schwere Überschwemmungen gesorgt haben.

Auch wenn es solche Extremwetter-Ereignisse schon früher gab, werden sie durch die globale Erhitzung begünstigt. Die Atmosphäre ist nicht mehr dieselbe wie noch vor 40 Jahren oder im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Und die Erwärmung schreitet weiter voran. Da wärmere Luft immer mehr Feuchtigkeit aufnimmt, ist es nicht verwunderlich, dass es weltweit zu immer mehr Hochwasser-Katastrophen kommt.

Europa erhitzt sich am schnellsten

Deutschland ist da nicht außen vor. Wetter hält sich an keine Landesgrenzen und Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erhitzt. Das bedeutet, wir sind mitten drin in einem globalen, epochalen Umbruch. Das ist nämlich die richtige Umschreibung für die globale Erhitzung.

Luftmassen in Regionen, wo sie nicht hingehören

Bei Wetterlagen, die feststecken, besteht große Gefahr. Das kann so eine Wetterlage sein, wie es derzeit der Fall ist. Ein umfangreiches Hoch blockiert den Weg der Tiefs und so bleiben sie stecken. Kalte Luft zieht weit in den Süden und Warme und feuchte Luft nach Norden. Wenn das mal kurz passiert - kein Thema. Wenn es länger andauert, aber schon.

Die aktuelle Wetterlage über Europa.

Dann sind die Wetterlagen festgetackert und bringen Luftmassen anhaltend in Regionen, wo sie nicht hingehören. Mit fatalen Auswirkungen.

Zusätzlich sind langsam ziehende Tiefs mittlerweile ein große Gefahr. Insbesondere in der warmen Jahreszeit. Dann bilden sich extreme Gewitter, aber auch riesige Regengebiete mit sehr großen Regenmengen. Da werden kleine Rinnsale oder kleine Bäche zu reißenden Fluten. Das Wasser gehorcht den Grundgesetzen der Physik, der Schwerkraft. Überhaupt ist alles Physik. Und physikalische Grundgesetze sind Grundlage von Wettermodellen.

Die Saar sei in der Innenstadt von Saarbrücken über die Ufer getreten und sei "inzwischen so breit wie die Elbe", so Susanne Freitag-Carteron. 18.05.2024 | 1:33 min

Die nächsten Regenmengen werden bereits erwartet

Während nun über Pfingsten teils schwere Gewitter entstehen, könnte sich Dienstag und Mittwoch wieder mal ein langsam ziehendes Tief beinahe der gleichen Zugbahn bedienen. Und wieder sind große Regenmengen zu erwarten. Die Prognosen sind zwar noch unsicher, aber in dieser Situation sollte man ein weiteres Regenereignis mit großen Regenmengen im Hinterkopf behalten - dabei ist das ganze Ausmaß der aktuellen Überflutungen noch gar nicht sichtbar.

Der Temperaturanstieg in der Arktis hat spürbare Folgen für Europa: Das Wetter wird extremer. 27.09.2023 | 1:21 min

Und im Nordosten? Dort herrscht noch Trockenheit und die höchste Waldbrandstufe mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Auch das gehört dazu, extreme Ereignisse und extreme Gegensätze.

