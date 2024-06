Soziologe: Wie Einsamkeit auch die Demokratie gefährden kann

Damit aber bekommt Einsamkeit auch eine politische Dimension - und kann zur Gefahr werden für die Demokratie, meint der Soziologe Alexander Langenkamp. Er lehrt an der Goethe-Universität Frankfurt und hat promoviert zum Thema "Folgen von Einsamkeit für politische Einstellungen und Teilhabe".

Seine These: Wer einsam ist, ist empfänglicher für radikal-populistische Thesen - eher rechte als linke.

Unter dem Motto "Gemeinsam aus der Einsamkeit" initiierte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) eine Aktionswoche, um auf das Problem aufmerksam zu machen. In deren Rahmen gab es diese Woche viele Veranstaltungen, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Auf der Jahrestagung des Deutschen Ethikrats haben sich Experten unterschiedlicher Fachrichtungen und Teilnehmer dazu ausgetauscht. Dabei gab es hinsichtlich der Frage, ob Einsamkeit zugenommen hat, unterschiedliche Positionen. Die Soziologin Sabine Diabate vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung verwies auf aktuelle Erhebungen wie das Einsamkeitsbarometer, wonach Einsamkeit in der Corona-Pandemie vor allem bei Jüngeren deutlich angestiegen und nicht wieder auf das Vor-Pandemie-Niveau gesunken sei. Risikofaktoren seien unter anderen das Alleinleben, schlechte Gesundheit, aber auch ein Migrationshintergrund. Besonders einsam und öfter zurückgewiesen fühlten sich etwa Menschen aus Afrika. (Quelle: KNA)

Alexander Langenkamp: Was wir ziemlich sicher wissen, ist, dass Einsamkeit mit weniger Wahlbeteiligung einhergeht und mit einem geringeren Vertrauen in die eigene Umwelt, aber auch in Politiker. Und mit einer Wahrnehmung, dass die Gesellschaft auch weniger zusammenhält. Und das sind schon wichtige demokratische Ressourcen.