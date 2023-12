Einsamkeit - die "stille Pandemie" | Terra-X-Kolumne

Fehlen Ihnen Nähe und tiefe Verbundenheit zu anderen Menschen? Fühlen Sie sich einsam - oder kennen Sie jemandem, dem es so geht? Ich wette, vor allem letztere Frage beantworten viele mit "Ja".

Kein Wunder, denn Einsamkeit trifft immer mehr Menschen , sie wird zu einer stillen Pandemie, die unbemerkt Fahrt aufnimmt. Für den ZDF-Terra-Xplore-Dreiteiler " Bist Du einsam? " habe ich Forschende und junge Menschen getroffen, die das Gefühl der Einsamkeit besonders gut kennen und an einem wissenschaftlichen Experiment teilgenommen.

Einsamkeit erzeugt körperlichen Schmerz und kann krank machen

Im Labor der Universität Luxemburg wurde ich in eine Spielsituation mit anderen Mitspielenden gesteckt, ohne zu wissen, was genau passieren würde. Als diese mich während des Spiels zunehmend ignorierten und ausschlossen, sank nicht nur meine Laune rapide. Mein Herzschlag wurde schneller und meine Hirnaktivität veränderte sich. Selbst dieser kurze soziale Ausschluss löste in mir eine Art Schmerz aus, denn unser Körper reagiert unweigerlich auf Isolation.