Knapp zwei Jahre nach dem fehlgeschlagenen Erststart der europäischen Vega C soll wieder eine Rakete dieses Typs ins All fliegen. (Archivbild)

Um 22:20 Uhr unserer Zeit soll es soweit sein. Wenn alles nach Plan läuft, wird der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1C an seinen Platz im All gebracht - in etwa 700 Kilometern Höhe. Sentinel heißt Wächter, was passt, denn mit einem Radar ausgestattet, macht er Aufnahmen der Erde. Dabei geht Sentinel 1 in Streifenbahnen vor, und etwa alle fünf Tage hat er den ganzen Planeten einmal ins Visier genommen.