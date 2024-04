Asteroidenabwehr: So schützt sich die Erde

"Der Satellit glaubt, er ist schon im All", der Leiter der Hera-Mission Ian Carnelli lacht und zeigt auf die Sonde neben ihm. "In Wirklichkeit simulieren wir den Start und die Trennung von der Rakete nur", erklärt er.

Im Moment laufen die Tests im Europäischen Weltraumforschungs- und Technologiezentrum in Noordwijk in den Niederlanden auf Hochtouren. Am 7. Oktober soll Hera mit einer Falcon-9-Rakete ins All gebracht werden. Das Ziel: der Mond Dimorphos, der Kleinere eines Doppelasteroiden.