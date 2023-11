Abwurf aus dem All: Wie eine Asteroiden-Probe zur Erde kommt

Stunden später soll die Kapsel geschützt von einem Hitzeschild aus dem Weltall in die Erdatmosphäre eintreten und rund 13 Minuten später mithilfe von Fallschirmen auf einem etwa 58 mal 14 Kilometer großen Gebiet aufsetzen. "Das ist in etwa so, als würde man einen Dartpfeil über ein Basketballfeld werfen und auf der anderen Seite das Bullauge treffen", sagt Burns.