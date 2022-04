Faszination Weltall: Die Sonne

Die Parker-Sonnensonde der NASA wird sich auf ihrer siebenjährigen Mission mehrmals in die Nähe der Sonnenoberfläche wagen. So nah kamen wir einem Stern noch nie.

Quelle: ZDF/BBC Studios 2021

Jahrtausendelang blieben die Sterne rätselhaft. Dank neuer Technologie können sie heute erforscht werden. Eine Sonde reist zur Sonne und untersucht ihre Atmosphäre von innen. So kann sie die Geheimnisse aller Sterne lüften, was zu großen astronomischen Durchbrüchen führt.



Aber Sterne sind nicht unsterblich. In ferner Zukunft wird es eine Zeit geben, in der das Universum wieder in die Dunkelheit zurückkehrt. Das Zeitalter der Sterne wird zu Ende gehen.