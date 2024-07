Reden hilft - vor allem beim Klima | Terra-X-Kolumne

In der Corona-Zeit mussten viele Menschen die Erfahrung machen, dass Gespräche rund um die Themen Impfung , Masken und Co selbst etablierte, langjährige Beziehungen schwer gespalten haben, zeitweise gar in Kontaktabbrüchen mündeten.

Krisenbewältigung und ihre Unterschiede

Wenn wir mit äußeren Krisen konfrontiert werden, unterscheiden sich unsere menschlichen Bewältigungsmechanismen erheblich: Oft reagieren wir problemfokussiert, das heißt wir informieren uns über das Problem und versuchen dann eine Lösung herbeizuführen. So wechselten Menschen während der Corona-Pandemie zum Beispiel mit ihrer Arbeit direkt ins Homeoffice oder nahmen vorerst virtuell an Kulturveranstaltungen teil.

Manchmal reagieren wir Menschen jedoch auch emotionsfokussiert. Dann ist es vor allem wichtig, eigene unangenehme Gefühle (zum Beispiel Angst oder Überforderung) loszuwerden. Mit diesem Fokus war es in der Pandemie für einige naheliegend, sich den Stimmen zuzuwenden, die Corona als nicht so gefährlich und die Kontakteinschränkungen als weitgehend überflüssig bewerteten.

Gescheiterte Problemlösestrategien in der Klimakrise

Aus dieser Perspektive ist es verständlich, dass populistische Stimmen lauter werden, die die Krise als nicht so schlimm bewerten oder einfache Lösungen versprechen. "Das Klima hat sich immer schon gewandelt" oder "Durch technische Innovation werden wir das in den Griff bekommen" sind Aussagen, die vor allem darauf abzielen, das Problem kleinzureden, um sich keine Sorgen machen zu müssen. In der Realität ist das nicht haltbar. Emotionsfokussierte Bewältigung eben - und die Krise schreitet derweil weitgehend ungebremst voran.

Klimakommunikation hilft

Was können wir tun? Am besten fangen wir schnellstmöglich (also heute) an, mehr über das Klima zu sprechen! Noch sind die Fronten weniger verhärtet, als sie es zukünftig sein werden. Gespräche lassen uns gegenseitig besser verstehen und wirken dem Auseinanderdriften entgegen.