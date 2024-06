Unsere Mobilität hat ihren Preis | Terra-X-Kolumne

Ich glaube, wir wissen gar nicht, wie unglaublich unsere Mobilität ist. In unserem alltäglichen Umgang mit Bus, Bahn, Auto und Flugzeug denken wir selten an die unglaublichen technischen Errungenschaften und Anstrengungen, die unsere Wege von A nach B ermöglichen: Wir bewegen uns in tonnenschweren Fahrzeugen mit Geschwindigkeiten von etwa 30 Meter pro Sekunde über die Straßen. Wir fliegen in 200 Tonnen schweren Metallzylindern mit 250 Metern pro Sekunde - einem Kilometer in vier Sekunden - durch die Luft