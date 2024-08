Pflichtverteidigung: Vor dem Gesetz sind alle gleich - oder?

Nicht jeder bekommt vor Gericht einen Verteidiger gestellt - obwohl es in vielen Fällen eine Pflicht dazu gibt.

In Deutschland fanden 2023 vor dem Amtsgericht in Strafsachen circa 140.000 Verhandlungen ganz ohne Verteidiger statt - mehr als jeder dritte Fall. Experten sehen darin einen Missstand.

Wann bekommt man einen Pflichtverteidiger - und wann nicht?

Wie läuft der Antrag auf einen Pflichtverteidiger ab?

Nicht nötig ist ein Antrag, wenn der Verdächtige in Haft genommen wird oder sich nicht selbst verteidigen kann. Problematisch dabei: Ein Verdächtiger wird auch darüber belehrt, dass er die Kosten des Pflichtverteidigers zahlen muss, wenn er verurteilt wird.

... werden zunächst aus der Staatskasse bezahlt. Der Staat stellt dem Verurteilten die Kosten nachträglich in Rechnung. Sofern ein Verurteilter wirtschaftlich in der Lage ist, muss er die Kosten bezahlen. Wer freigesprochen wird, muss keine Kosten übernehmen.

Was kritisieren Rechtsexperten an der Gesetzeslage?

Die Belehrung über die Kosten wirke abschreckend und könne die Verdächtigen davon abhalten, ihr Recht wahrzunehmen, erklärt Matthias Jahn. Er ist Strafrechtsprofessor an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Thematik.