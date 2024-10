SpaceX: "Starship" absolviert erfolgreichen Testflug

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

SpaceX-Team ekstatisch nach geglücktem "Starship"-Testflug

SpaceX-Leute schrien vor Freude, als sich die Startstufe langsam in die Metallarme senkte. "Selbst in der heutigen Zeit ist das, was wir gerade gesehen haben, magisch", sagte Dan Huot von SpaceX in der Nähe des Startplatzes. "Ich zittere gerade." "Leute, das ist ein Tag für die Geschichtsbücher der Ingenieure", kommentierte Kate Tice aus der SpaceX-Zentrale in Hawthorne.